Кем хотят работать нынешние студенты и выпускники Рязанской области?

На сайте по поиску работы и персонала HeadHunter опубликованы итоги года для молодежного сектора рынка труда Рязанской области, а также информация о том, в каких профессиональных сферах хотят реализовать себя нынешние студенты и выпускники.

В прошлом году в Рязани и области конкуренция среди молодых специалистов одна из самых низких по сравнению с городами Центрального округа и Поволжья. На одну открытую в Рязани вакансию приходится 4,6 резюме студентов. Для сравнения, в Москве на одно место претендует более 8 студентов, в Нижнем Новгороде – 12, в Казани – более 14. Тем не менее, рязанские работодатели не отрицают, что при большом выборе кандидатов отдают предпочтение более опытным специалистам.

Рязанскими студентами наибольшее количество резюме размещено в сферах «Продажи» (36%) и «Административный персонал» (22%). По мнению выпускников, наименее предпочтительными являются предложения работы в сферах: «Юриспруденция» (4%), «Страхование» (4%) и «Закупки» (4%).

Большинство будущих профессионалов (72%) ищут работу с окладом от 15 000 до 30 000 рублей. Среднее вознаграждение, которое они указывают в резюме, составляет 25 000 рублей, что соответствует зарплатному предложению рязанских работодателей.