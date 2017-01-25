За наделю в Рязанской области подешевели мясо кур, вермишель и яблоки, но подорожали лук и картофель

Сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат сообщает, что с 17 по 23 января в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. К примеру, мясо кур подешевело на 3,2 процента, яблоки – на 2,9 процента, вермишель – на 1,6 процента. Незначительно понизились цены на яйцо куриное, гречневую крупу, пшено, сахар-песок и рис. Повышение цен зафиксировано на лук репчатый (на 3,1 процента) и картофель (на 1,4 процента).

Минимальная стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания на ярмарках выходного дня в Рязани составляет 1637,19 руб.