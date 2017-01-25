В Рязанской области выявили более 50 нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями грузового автотранспорта

Профилактическая операция «Грузовик» прошла вчера в регионе. Как сообщает сайт УМВД России по области, нарушителей выявляли в том числе на дороге федерального значения М-5 Москва – Челябинск, на участке, который обслуживается отделом ГИБДД Рязанского района.

5 транспортных средств не были оборудованы тахографом, 9 большегрузов тахографами оборудованы были, но сами устройства либо не работали, либо были нарушены правила их использования, в двух случаях водители большегрузов не соблюдали режим труда и отдыха.

По всем фактам нарушений возбуждены дела об административных правонарушений по ст. 11.23 КоАП РФ.