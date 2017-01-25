День студенчества в рязанском «Политехе» отмечали весело и интересно

Перед началом торжества состоялось богослужение, в котором участвовали не только студенты, но и преподаватели вуза. Поздравить будущую техническую элиту региона пришли заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, депутаты областной Думы Татьяна Гусева, Татьяна Панфилова, Николай Митрохин. Директор института Игорь Мурог открыл торжества и пожелал студентам успешной учебы, в дальнейшем реализовать себя в профессии, раскрыть творческий потенциал, воплотить в жизнь планы и мечты.

– Студенческая жизнь – самая яркая и насыщенная событиями, – сказала Елена Буняшина. Правительство региона и впредь будет создавать все условия для того, чтобы молодые люди имели возможность получать достойное образование, работу и жилье, заниматься спортом.

На празднике студенчества в «Политехе» самые успешные и активные были награждены почетными грамотами. Лучшей среди Татьян стала студентка третьего курса Татьяна Козина. Для всех участников праздника работала полевая кухня, а горячий чай и веселая музыка создавали хорошее настроение.