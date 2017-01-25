В пожаре в Рязанской области пострадал человек

По информации сайта главного управления МЧС России по области вчера в 19.23 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Грязное Михайловского района. Горел жилой кирпичный четырехквартирный дом. Имеется пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 5 человек добровольной пожарной охраны Грязновского сельского поселения.