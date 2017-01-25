В Рязанской области 19-летняя девушка ограбила пенсионера

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 78-летний мужчина и рассказал, что у него из дома пропали деньги. Сотрудники полиции побеседовали с пенсионером и выяснила, что накануне в его дом постучались незнакомые мужчина и женщина. Они просили уточнить дорогу к соседнему населенному пункту. Пенсионер отвечал, но в дом «незваных гостей» не приглашал. Получив совет, куда держать путь, незнакомцы не успокоились и попросили попить воды. Пенсионер сумел исполнить эту просьбу, не выпуская «гостей» из виду. После этого незнакомцы вышли на улицу. За ними вышел и пенсионер. На улице женщина заметила, что забыла в доме свою сумку, и быстро за ней вернулась. Через минуту она уже была на улице с сумкой. Незнакомцы сели в машину и уехали. Полицейские предположили, что когда злоумышленница возвращалась за сумкой, она забрала деньги. Полицейские получили приметы злоумышленников и описание машины, на которой они скрылись. Под подозрение попала 19-летняя жительница соседнего села. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Злоумышленницу быстро нашли и задержали. Часть похищенного изъяли.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6-ти лет.