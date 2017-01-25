В этом году Рязанская область получит федеральные субсидии на развитие системы оценки качества общего образования

Как сообщает сайт правительства области, средства, которые будут выделены области в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования на 2016-2020 годы», пойдут на развитие региональной системы оценки качества общего образования, в частности, материально-технического обеспечения предусмотренных в этой связи процедур. На средства субсидий будет приобретено необходимое количество организационной и компьютерной техники для дополнительного оснащения пунктов проведения экзаменов и регионального центра обработки информации. Это позволит, в том числе, повысить скорость обработки экзаменационных материалов, а также обеспечить оборудованием помещения, где выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам.