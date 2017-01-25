В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 3 декабря прошлого года в 08.35 на 184-ом километре автодороги М-5 «Урал», которая проходит по территории Рязани. Здесь произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21104» и автомобиля «Форд Эксплорер».

В результате ДТП 58-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21104 - жительница Рязанской области получила травмы.

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 9 января этого года в 00.25 в Рыбновском районе на 173-ем километре автодороги М-5 «Урал». Здесь 58-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Шкода Рапид», двигался со стороны Москва в сторону Рязани и насмерть сбил переходящую проезжую часть женщину.

Личность погибшей не установлена. Ее приметы: средней полноты, на вид 30-40 лет, рост 165-170 см., волосы русые, одета: красная куртка, черные брюки, белая шапка, темные полусапожки.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данным фактам ДТП, личности погибшей, обращаться по телефону: (4912) 29-76-68 или по адресу: г.Рязань, ул.Лесная, д.28 каб. 213.