У главной хоккейной команды Рязанской области понизились шансы на выход в турнир плей-офф чемпионата России

В очередном матче чемпионата страны среди клубов высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Рязань» в Нижнем Тагиле встретилась с местным «Спутником». Поединок прошел с территориальным преимуществом гостей (29 бросков по воротам соперников против 23), а завершился игровым превосходством хозяев. «Спутник» забил три шайбы, а свои ворота оставил в неприкосновенности – 3:0. Состоявшиеся в этот же вечер поединки ВХЛ завершились так: «Молот – Прикамье» – «Буран» – 7:2, «Торос» – «СКА-Нева» – 3:4, «Ижсталь» – «Звезда» – 2:4, «Динамо (Балашиха) – «Торпедо» – 4:5, «Динамо» (Санкт-Петербург) – «Сарыарка» – 1:4.

Поражение в Нижнем Тагиле «опустило» ХК «Рязань» с тринадцатого места на пятнадцатое, а в турнир плей-офф, напомним, выходят шестнадцать сильнейших коллективов. Следующий матч ХК «Рязань» вновь проведет в гостях – 26 января в Нефтекамске наша дружина встретится с «Торосом».