Назначен начальник управления Судебного департамента в Рязанской области

24 января приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по согласованию с председателем Рязанского областного суда и Советом Судей Рязанской области начальником управления Судебного департамента в Рязанской области назначен Высоцкий Борис Иванович.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Судебного департамента, Борис Высоцкий более 30 лет проработал по юридической специальности и до назначения занимал пост председателя Сасовского районного суда Рязанской области.