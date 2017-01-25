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Главная страница / Новости Рязани и области
25.01.2017
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Общество
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Назначен начальник управления Судебного департамента в Рязанской области

24 января приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по согласованию с председателем Рязанского областного суда и Советом Судей Рязанской области начальником управления Судебного департамента в Рязанской области назначен Высоцкий Борис Иванович.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Судебного департамента, Борис Высоцкий более 30 лет проработал по юридической специальности и до назначения занимал пост председателя Сасовского районного суда Рязанской области.

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