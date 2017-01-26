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25.01.2017
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Общество
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В Рязани во время застолья один из гостей совершил кражу

Преступление раскрыли сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился 19-летний москвич, который сообщил, что в Рязани во время застолья в квартире его приятеля у него пропал дорогой смартфон. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что до начала застолья хозяин поставил мобильник на зарядку, а через час решил его проверить, но на месте не обнаружил.

Опросив пострадавшего и его приятелей, полицейские установили, что к хищению может быть причастен молодой человек, с которым компания познакомилась на улице незадолго до начала застолья. Приятели уже употребили спиртное, поэтому быстро нашли общий язык с также нетрезвым незнакомцем и сразу же пригласили его в гости. Через некоторое время новый знакомый ушел и, возможно, прихватил с собой чужой смартфон.

Приметы возможного злоумышленника передали всем полицейским патрулям. Вскоре полицейские заметили на улице, недалеко от места преступления, нетрезвого мужчину. По описанию он был похож на парня, подозреваемого в совершении кражи. Мужчину проводили в отдел полиции, где установили его личность, а также то, что он причастен к хищению сотового телефона. Самого телефона у задержанного не нашли, но позже выяснилось, что злоумышленник по пути домой встретил своего знакомого, которому и отдал криминальную добычу на хранение. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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