День российского студенчества отметили в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина
В празднике приняли участие министр образования региона Ольга Щетинкина, министр молодежной политики, физкультуры и спорта Татьяна Пыжонкова, и.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина Алексей Зимин, преподаватели и студенты, выпускники вуза разных лет.
Как сообщается на сайте регионального правительства, по традиции утром в Покрово-Татьянинском храме РГУ состоялась божественная литургия в честь святой мученицы Татианы – покровительницы студенчества.
Праздник продолжился во дворе главного корпуса РГУ, где состоялись зимние студенческие игры и забавы, традиционный забег Татьян, театрализованное представление об истории праздника.
Фото Анастасии Устинкиной
26 января 2017