День российского студенчества отметили в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина

Областная общественно-политическая газета
13:26 МСК
Четверг
26 января 2017 года
№13 (5300)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
На празднование Татьяниного дня в Рязанском десантном училище к студентам приехала императрица 3 пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области Уточнено количество избирателей в Рязанской области В Рязанской области прошли соревнования по настольному теннису среди управленцевПри Рязанской областной Думе появится общественный совет Житель Рязанской области украл из дома холодильник За ночь с улиц Рязани вывезли 1396 кубометров снега В рязанском правительстве обсудили меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса Две электрички в Рязанской области будут сняты с рейса в связи с ремонтом пути 27 января В Рязанской области стартовал новый сезон соревнований по автомобильному спорту Рязанцам-должникам дали дополнительные пять месяцев, чтобы разобраться с налогом на имущество Житель Рязанской области дома торговал «насваем» В Рязанской области продлен срок действия регионального материнского капитала За ночь с улиц Рязани вывезли 3290 кубометров снега В Рязани горела квартираРязанцы смогут показать всей стране «Водные сокровища России»Сенатор от Рязанской облдумы Лариса Тюрина отчиталась перед депутатами о работе за полгода В Рязанской области столкнулись две иномарки В 45-й раз рязанские студенты отправятся в «Звездный поход» В Рязанской области ищут очевидцев ДТП Рязанцы примут участие в акции «Блокадный хлеб»За сутки в Рязанской области полицейские пресекли 9 фактов незаконной торговли спиртным Двух жителей Рязанской области обвиняют в нарушении миграционного законодательстваРязанская областная Дума открыла весеннюю сессию За сутки на дорогах Рязанской области произошло 42 ДТП
Главная страница / Новости Рязани и области
25.01.2017
Просмотров: 244
Общество
Версия для печати

День российского студенчества отметили в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина

С праздником преподавателей и студентов вуза поздравил вице-губернатор Сергей Филимонов
День российского студенчества отметили в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина

В празднике приняли участие министр образования региона Ольга Щетинкина, министр молодежной политики, физкультуры и спорта Татьяна Пыжонкова, и.о. ректора РГУ имени С.А. Есенина Алексей Зимин, преподаватели и студенты, выпускники вуза разных лет.

Как сообщается на сайте регионального правительства, по традиции утром в Покрово-Татьянинском храме РГУ состоялась божественная литургия в честь святой мученицы Татианы – покровительницы студенчества.

Праздник продолжился во дворе главного корпуса РГУ, где состоялись зимние студенческие игры и забавы, традиционный забег Татьян, театрализованное представление об истории праздника.

Фото Анастасии Устинкиной

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
12:57
Двух жителей Рязанской области обвиняют в нарушении миграционного законодательства
12:55
В Рязани горела квартира
11:53
Рязанцы смогут показать всей стране «Водные сокровища России»
11:46
В Рязанской области прошли соревнования по настольному теннису среди управленцев
11:39
Рязанцы примут участие в акции «Блокадный хлеб»
11:03
За сутки в Рязанской области полицейские пресекли 9 фактов незаконной торговли спиртным
11:02
Житель Рязанской области дома торговал «насваем»
10:48
Житель Рязанской области украл из дома холодильник
10:35
В Рязанской области ищут очевидцев ДТП
10:24
За ночь с улиц Рязани вывезли 1396 кубометров снега
10:11
3 пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области
10:03
В Рязанской области столкнулись две иномарки
09:57
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 42 ДТП
18:44
В рязанском правительстве обсудили меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса
17:46
Рязанцам-должникам дали дополнительные пять месяцев, чтобы разобраться с налогом на имущество
17:33
На празднование Татьяниного дня в Рязанском десантном училище к студентам приехала императрица
17:33
Уточнено количество избирателей в Рязанской области
16:49
В Рязанской области продлен срок действия регионального материнского капитала
16:48
При Рязанской областной Думе появится общественный совет
16:44
Две электрички в Рязанской области будут сняты с рейса в связи с ремонтом пути 27 января
16:27
Рязанская областная Дума открыла весеннюю сессию
16:26
Сенатор от Рязанской облдумы Лариса Тюрина отчиталась перед депутатами о работе за полгода
16:03
В Рязанской области стартовал новый сезон соревнований по автомобильному спорту
15:46
В 45-й раз рязанские студенты отправятся в «Звездный поход»
15:28
За ночь с улиц Рязани вывезли 3290 кубометров снега
15:05
Запись будущих первоклассников в школы Рязани начнется с 1 февраля
15:05
В Рязани 16 школ работают в две смены
14:34
В Рязани стартовал лично-командный чемпионат МВД по самбо
14:28
В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона
14:20
День российского студенчества отметили в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина
13:54
В Рязани во время застолья один из гостей совершил кражу
№ 13 (5300) от
26 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Маршрутами добра
В 45-й раз рязанские студенты отправились в «Звездный поход»
Курс на открытость и налоговые послабления
Областная Дума открыла весеннюю сессию
Праздник на плацу
День студенчества в Рязани впервые прошел на «десантной территории»
Для базы знаний
В этом году региону будут предоставлены федеральные субсидии на развитие образования
Списки уточнены
Молочный рост
Рязанские показатели выше среднероссийских
На ковре – сильнейшие
В Рязани стартовал лично-командный чемпионат МВД по самбо
Совместные усилия дают результаты
В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона
Запись-онлайн
Заявление о приеме ребенка в первый класс нужно регистрировать на едином портале госуслуг
Домой!
В своем собственном доме совсем скоро соберется многодетная семья из Спасского района
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru