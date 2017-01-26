В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона

Областная общественно-политическая газета
13:26 МСК
Четверг
26 января 2017 года
№13 (5300)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязанской области столкнулись две иномарки В Рязанской области ищут очевидцев ДТП Уточнено количество избирателей в Рязанской области Рязанцы примут участие в акции «Блокадный хлеб»При Рязанской областной Думе появится общественный совет В Рязанской области прошли соревнования по настольному теннису среди управленцевДве электрички в Рязанской области будут сняты с рейса в связи с ремонтом пути 27 января В Рязанской области стартовал новый сезон соревнований по автомобильному спорту За сутки в Рязанской области полицейские пресекли 9 фактов незаконной торговли спиртным Житель Рязанской области дома торговал «насваем» Житель Рязанской области украл из дома холодильник Рязанцы смогут показать всей стране «Водные сокровища России»Рязанская областная Дума открыла весеннюю сессию Двух жителей Рязанской области обвиняют в нарушении миграционного законодательстваРязанцам-должникам дали дополнительные пять месяцев, чтобы разобраться с налогом на имущество В Рязанской области продлен срок действия регионального материнского капитала За сутки на дорогах Рязанской области произошло 42 ДТП В 45-й раз рязанские студенты отправятся в «Звездный поход» Сенатор от Рязанской облдумы Лариса Тюрина отчиталась перед депутатами о работе за полгода За ночь с улиц Рязани вывезли 1396 кубометров снега В рязанском правительстве обсудили меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса На празднование Татьяниного дня в Рязанском десантном училище к студентам приехала императрица В Рязани горела квартираЗа ночь с улиц Рязани вывезли 3290 кубометров снега 3 пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области
Главная страница / Новости Рязани и области
25.01.2017
Просмотров: 135
Общество
Версия для печати

В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона

Автор фото: Вероника Шелякина | В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона
Фото: Вероника Шелякина.

В областной прокуратуре состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за прошедший год, обозначили намечавшиеся проблемы и пути их решения. Как отметил прокурор Рязанской области Олег Черныш, ведомству удалось добиться повышения эффективности работы по всем направлениям деятельности. Совместно с органами государственной власти, правоохранительными структурами, общественными организациями удалось немало сделать для успешного решения множества актуальных вопросов.

– Нами было выявлено и пресечено более 31 тысячи нарушений закона. В защиту интересов граждан и государства предъявлено порядка 5 тысяч заявлений и исков на сумму около 100 миллионов рублей, – говорит Олег Черныш.

По словам губернатора Олега Ковалева, в течение всего минувшего года прокуратура вела большую работу по всем направлениям деятельности.

– Надеюсь, мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать в сферах защиты трудовых, социальных, жилищных прав наших граждан, продолжим работать над повышением эффективности расходования бюджетных средств. В решении экономических вопросов нам также важна поддержка со стороны прокуратуры, – подчеркнул глава региона. – Между правительством области и прокуратурой налажено хорошее взаимодействие в законотворческой деятельности. Благодаря этому принимаются качественные правовые акты. На особом контроле остается противодействие коррупции. Работники прокуратуры показывают высокий профессиональный уровень. В прошлом году из 16 материалов, направленных в следственные органы, уголовные дела возбуждены по 12.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
12:57
Двух жителей Рязанской области обвиняют в нарушении миграционного законодательства
12:55
В Рязани горела квартира
11:53
Рязанцы смогут показать всей стране «Водные сокровища России»
11:46
В Рязанской области прошли соревнования по настольному теннису среди управленцев
11:39
Рязанцы примут участие в акции «Блокадный хлеб»
11:03
За сутки в Рязанской области полицейские пресекли 9 фактов незаконной торговли спиртным
11:02
Житель Рязанской области дома торговал «насваем»
10:48
Житель Рязанской области украл из дома холодильник
10:35
В Рязанской области ищут очевидцев ДТП
10:24
За ночь с улиц Рязани вывезли 1396 кубометров снега
10:11
3 пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области
10:03
В Рязанской области столкнулись две иномарки
09:57
За сутки на дорогах Рязанской области произошло 42 ДТП
18:44
В рязанском правительстве обсудили меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса
17:46
Рязанцам-должникам дали дополнительные пять месяцев, чтобы разобраться с налогом на имущество
17:33
На празднование Татьяниного дня в Рязанском десантном училище к студентам приехала императрица
17:33
Уточнено количество избирателей в Рязанской области
16:49
В Рязанской области продлен срок действия регионального материнского капитала
16:48
При Рязанской областной Думе появится общественный совет
16:44
Две электрички в Рязанской области будут сняты с рейса в связи с ремонтом пути 27 января
16:27
Рязанская областная Дума открыла весеннюю сессию
16:26
Сенатор от Рязанской облдумы Лариса Тюрина отчиталась перед депутатами о работе за полгода
16:03
В Рязанской области стартовал новый сезон соревнований по автомобильному спорту
15:46
В 45-й раз рязанские студенты отправятся в «Звездный поход»
15:28
За ночь с улиц Рязани вывезли 3290 кубометров снега
15:05
Запись будущих первоклассников в школы Рязани начнется с 1 февраля
15:05
В Рязани 16 школ работают в две смены
14:34
В Рязани стартовал лично-командный чемпионат МВД по самбо
14:28
В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона
14:20
День российского студенчества отметили в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина
13:54
В Рязани во время застолья один из гостей совершил кражу
№ 13 (5300) от
26 января 2017
Архив номеров
В свежем номере
Маршрутами добра
В 45-й раз рязанские студенты отправились в «Звездный поход»
Курс на открытость и налоговые послабления
Областная Дума открыла весеннюю сессию
Праздник на плацу
День студенчества в Рязани впервые прошел на «десантной территории»
Для базы знаний
В этом году региону будут предоставлены федеральные субсидии на развитие образования
Списки уточнены
Молочный рост
Рязанские показатели выше среднероссийских
На ковре – сильнейшие
В Рязани стартовал лично-командный чемпионат МВД по самбо
Совместные усилия дают результаты
В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона
Запись-онлайн
Заявление о приеме ребенка в первый класс нужно регистрировать на едином портале госуслуг
Домой!
В своем собственном доме совсем скоро соберется многодетная семья из Спасского района
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru