В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона

В областной прокуратуре состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за прошедший год, обозначили намечавшиеся проблемы и пути их решения. Как отметил прокурор Рязанской области Олег Черныш, ведомству удалось добиться повышения эффективности работы по всем направлениям деятельности. Совместно с органами государственной власти, правоохранительными структурами, общественными организациями удалось немало сделать для успешного решения множества актуальных вопросов.

– Нами было выявлено и пресечено более 31 тысячи нарушений закона. В защиту интересов граждан и государства предъявлено порядка 5 тысяч заявлений и исков на сумму около 100 миллионов рублей, – говорит Олег Черныш.

По словам губернатора Олега Ковалева, в течение всего минувшего года прокуратура вела большую работу по всем направлениям деятельности.

– Надеюсь, мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать в сферах защиты трудовых, социальных, жилищных прав наших граждан, продолжим работать над повышением эффективности расходования бюджетных средств. В решении экономических вопросов нам также важна поддержка со стороны прокуратуры, – подчеркнул глава региона. – Между правительством области и прокуратурой налажено хорошее взаимодействие в законотворческой деятельности. Благодаря этому принимаются качественные правовые акты. На особом контроле остается противодействие коррупции. Работники прокуратуры показывают высокий профессиональный уровень. В прошлом году из 16 материалов, направленных в следственные органы, уголовные дела возбуждены по 12.