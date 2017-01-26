В Рязани стартовал лично-командный чемпионат МВД по самбо

Соревнования проводятся в России с 1996 года и уже во второй раз проходят в Рязани. На чемпионат собрались более 500 участников – 56 команд по линии МВД РФ и 16 команд, представляющих высшие учебные заведения министерства внутренних дел страны,

Среди участников – чемпионы мира и Европы, призеры престижных международных и всероссийских турниров. На ковер выйдут 25 заслуженных мастеров спорта и 50 мастеров спорта международного класса.

Команды расселили в самые комфортабельные гостиницы Рязани и, по отзывам спортсменов и руководителей команд, все очень довольны условиями проживания и отношением встречающих.

Часть спортсменов с утра провела тренировки, и организаторы турнира предоставили для этого спортивные залы УМВД России по Рязанской области. Ковер главной арены чемпионата – во Дворце спорта «Олимпийский». Там состоялось торжественное открытие, на котором спортсменов приветствовали начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Николай Пилюгин и губернатор Олег Ковалев.

Завтра, а также 27 и 28 января начнутся основные схватки между спортсменами соответствующих весовых категорий. 26 и 27 января в 18.00 пройдут финальные схватки. 28 января финальные схватки начнутся в 13.00, а в 15 часов состоится церемония награждения победителей и призеров лично-командного чемпионата МВД России по самбо.