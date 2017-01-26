В Рязани 16 школ работают в две смены

Такая информация прозвучала сегодня, 25 января, на брифинге и.о. начальника управления образования и молодежной политики города Светлана Меринова.

По ее словам, напряженная ситуация с количеством мест в школах наблюдается в Мервине, в районе улиц Дзержинского и Татарской, в Кальном, ДПР-5. Однако в Дашково-Песочне достраивается школа № 75. Запись в нее ведется непосредственно в управлении образования и молодежной политики Рязани

Светлана Меринова заявила, что постепенно идет переход только на первую смену, потому как многие родители против такого режима, ведь дети во второй половине дня зачастую заняты в различных кружках и секциях.