Запись будущих первоклассников в школы Рязани начнется с 1 февраля

Об этом сегодня, 25 января, на брифинге, состоявшемся в администрации города, сообщила и.о. начальника управления и молодежной политики Рязани Светлана Меринова. Она пояснила, что запись будет вестись в электронном виде.

«Для того чтобы ребенок поступил в школу, родителям следует подать заявление через единый портал госуслуг или прийти в образовательное учреждение, где ответственный за запись человек примет заявление и оформит его на едином портале госуслуг», – отметила Светлана Меринова.

Она обратила внимание на то, что запись стартует 1 февраля, с девяти часов. При этом подать заявление можно будет вплоть до начала нового учебного года. После регистрации на портале родители примерно в течение недели получат уведомление, где будет указано, когда они должны прийти в школу со следующим пакетом документов: паспорт, оригинал свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий прописку.

Вот уже несколько лет школы закреплены за конкретными территориями Рязани. Все адреса размещены на портале управления образования и молодежной политики города и сайтах школ. «Можно записать ребенка в несколько школ, – сказала Светлана Меринова. – Приказ о зачислении детей в закрепленные за ними (согласно адресу) школы будет до 1 июля. После этого станет понятно, сколько есть вакантных мест для того, чтобы зачислить детей, которые не закреплены за школой.

Узнать, сколько мест имеется в школах Рязани для первоклассников, можно уже сейчас. В связи с вышедшим постановлением от 16 января 2017 года, данная информация размещена на сайте управления образования города и на информационных стендах школ.

По словам Светланы Мериновой, в этом году в Рязани, по предварительным данным, в первый класс пойдут порядка пяти с половиной тысячи детей.