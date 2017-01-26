В 45-й раз рязанские студенты отправятся в «Звездный поход»

Торжественный старт походу был дан традиционно у памятника нашему земляку, Герою Советского Союза, Национальному Герою Италии Федору Полетаеву. В «Звездный поход» собрались 15 отрядов рязанских вузов. Маршруты отрядов пройдут по населенным пунктам Захаровского, Милославского, Михайловского, Пронского, Пителинского, Ряжского, Сасовского, Шиловского, Кадомского, Ухоловского, Александро-Невского, Сапожковского, Ермишинского, Сараевского, Скопинского районов.

В торжественном митинге приняли участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, член Совета федерации от Рязанской области, заслуженный врач РФ Лариса Тюрина, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков, ректоры вузов, ветераны звездного движения.

– Я тоже была «бойцом» звездного отряда, – вспоминает Елена Буняшина. – Участвовала в 10-м, 11-м, 12-м походах. Это уникальный проект, который востребован молодежью до сих пор. Он патриотический, героический и воспитательный. «Звездники» протягивают руку помощи тем, кому она необходима. У участников походов разных поколений – общие цели.

На митинге в память о подвиге участников Великой Отечественной войны состоялось возложение гирлянды и цветов к памятнику Федору Полетаеву.

Во время похода студенты окажут помощь ветеранам, пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, выступят с концертами.