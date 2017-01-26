В Рязанской области стартовал новый сезон соревнований по автомобильному спорту

Начался он открытым зимним кубком области по автокроссу. Его победителями стали Сергей Солдаткин (зачетная группа – Д2-классика) и Станислав Евсин (Д2-Н).

Следующие соревнования – «Русская зима». Они посвящены Дню защитника Отечества и 90-летию ДОСААФ, будут проведены 18-19 февраля на трассе «Семеновская», что под Рязанью. Организационный комитет предстоящего автокросса возглавила региональный министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова, главный судья соревнований – исполнительный директор областной федерации автомотоспорта Олег Пчелинцев.

Ожидается участие москвича, заслуженного мастера спорта России Сергея Сафонова, «международника» Владимира Худякова из Санкт-Петербурга, мастеров спорта Петра Дрофичева (Москва), ульяновца Владимира Новикова, Владимира Сучкова (Истра), других ведущих гонщиков страны. Немало хозяев выйдут на старт соревнований, и среди них наши лидеры – Валерий Фролов, Сергей Савин, Владимир и Анатолий Ермаковы, Юрий Григорьев, Станислав Евсенин.

Как всегда, для болельщиков будут организованы авторейсы, отправление от железнодорожного вокзала «Рязань-2». На все вопросы, связанные с участием в автокроссе, вам ответят по телефону 8 910 643 94 55.