Сенатор от Рязанской облдумы Лариса Тюрина отчиталась перед депутатами о работе за полгода

На первом в новом году заседании регионального парламента 25 января член Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представитель от Рязанской областной Думы Лариса Тюрина рассказала депутатам об итогах своей работы за осеннюю сессию 2016 года.

По ее словам, за полгода верхней палатой российского парламента было рассмотрено и одобрено четыре федеральных конституционных и 138 федеральных законов. Особое внимание уделялось совершенствованию государственной региональной политики: члены палаты приняли активное участие в разработке проекта Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года, который Президент утвердил 16 января 2017 года.

В центре внимания Совфеда на осенней сессии были вопросы формирования федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Многие предложения сенаторов были учтены, например, вдвое увеличен объем бюджетных кредитов, выделяемых регионам из федерального бюджета.

Лариса Тюрина остановилась на работе комитета по социальной политике Совета Федерации, в состав которого она входит. Сенаторы поддержали изменения в законодательство, направленные на обеспечение безопасного отдыха детей, на совершенствование форм и методов борьбы с допингом в спорте.

– Среди приоритетов в работе комитета – пропаганда здорового образа жизни, борьба с вредными привычками, оказание медицинской помощи лицам пожилого возраста, развитие телемедицины, – отметила Лариса Тюрина.

Кроме пленарных заседаний верхней палаты, Лариса Тюрина принимает участие в других мероприятиях Совфеда, а в Рязанской области ведет прием граждан, участвует в заседаниях регионального правительства и областной Думы, в общественно значимых мероприятиях.