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25.01.2017
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Власть
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Рязанская областная Дума открыла весеннюю сессию

25 января состоялось первое заседание весенней сессии областной Думы. Началось оно по традиции с гимна России. Перед тем как приступить к повестке дня председатель регионального парламента Аркадий Фомин кратко обозначил планы заксобрания на новое полугодие.

– Сегодня мы рассмотрим и примем положение об Общественном совете при Рязанской областной Думе. Также в период весенней сессии мы должны сформировать новый состав Общественной палаты Рязанской области. Нам предстоит назначить представителей от областной Думы в квалификационную комиссию при Адвокатской палате Рязанской области, а также аудиторов в Контрольно-счетную палату. Будет продолжена работа над реализацией послания Президента, – перечислил Аркадий Фомин.

Он добавил, что необходимо еще раз вернуться к налоговому законодательству, проанализировать востребованность и экономический эффект от предоставляемых налоговых льгот. Дума будет также усиливать свои контрольные функции, а депутатам предстоит работать над повышением открытости и прозрачности своей работы с избирателями.

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