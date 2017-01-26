Две электрички в Рязанской области будут сняты с рейса в связи с ремонтом пути 27 января

В пятницу, 27 января, на Казанском направлении в Рязанском регионе МЖД на перегоне Рыбное – Дивово пройдут плановые ремонтно-путевые работы по смене рельсовой плети, сообщает пресс-служба МЖД.

Ремонт железнодорожники проведут в период с 8.20 до 12.20, чтобы минимизировать влияние на расписание пригородных электропоездов, совершающих рейсы в часы «пик». Тем не менее в этот день из расписания будут выведены два пригородных электропоезда, которые отправляются в 7.03 из Рязани и в 8.14 из Дивова соответственно.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД».