При Рязанской областной Думе появится общественный совет

Положение о консультативно-совещательном органе при областной Думе утвердили депутаты на первом в новом году заседании регионального парламента 25 января.

Общественный совет при заксобрании области создается в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

В документе определены требования к кандидатурам в состав совета, его полномочия, порядок формирования и деятельности. Совет будет формироваться на срок полномочий действующего созыва областной Думы в количестве семи человек.

– Общественный совет будет сформирован по предложениям общественных некоммерческих организаций, которые своей целью ставят защиту общественных интересов. Совет будет тесно взаимодействовать при рассмотрении законодательных инициатив с Общественной палатой региона. Мы считаем, что это придаст большую открытость работе законодательного органа, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Как отметил спикер облдумы, персональный состав Общественного совета при региональном парламенте будет окончательно определен на заседании в конце марте.