В Рязанской области продлен срок действия регионального материнского капитала

Семьи, в которых дети появились в период с 1 января 2016 года

по 31 декабря 2018 года, могут получить сертификат и реализовать средства

до 1 июля 2020 года.

Если в семье третий ребенок или последующие дети родились (усыновлены) в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года, реализация капитала предусмотрена до 31 декабря 2018 года.

Размер регионального материнского капитала ежегодно индексируется,

и в 2017 году он составляет 64 660 руб. 51 коп.

Распорядиться денежными средствами заявитель может через год после рождения (усыновления) третьего ребенка, и потратить их можно на приобретение (строительство) жилья, строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, обеспечение инженерными коммуникациями жилого помещения, ремонт уже имеющегося жилого помещения.

На сегодняшний день всего сертификаты получили более 4 тысяч семей. Более 153 миллионов рублей реализовано семьями, которые воспользовались своим правом.