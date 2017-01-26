Уточнено количество избирателей в Рязанской области

По данным на 1 января 2017 года, численность избирателей в регионе составляет 930 919 человек. Списки избирателей составляются на основании сведений, представленных главами местных администраций. Обновляются списки дважды в год – 1 января и 1 июля. Документ с представленными сведениями подписан губернатором, председателем регионального избиркома и передан в ЦИК России. Обновленную информацию о численности избирателей в регионе журналистам предоставили во время очередного заседания областного избиркома.