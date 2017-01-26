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25.01.2017
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Общество
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На празднование Татьяниного дня в Рязанском десантном училище к студентам приехала императрица

Автор фото: Александр Королев | На празднование Татьяниного дня в Рязанском десантном училище к студентам приехала императрица
Фото: Александр Королев.

Небольшое театрализованное представление с участием известного персонажа – императрицы Елизаветы Петровны – стало частью церемонии открытия праздника. В этом году Татьянин день учащиеся университетов и колледжей отметили на территории Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.

Поздравить команды студентов, приехавшие на зимние состязания и забавы, приехали губернатор области Олег Ковалев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова. Глава региона отметил, что воздушно-десантное училище – гордость области, а представители вузов и колледжей, собравшиеся на празднике – актив общества, которому предстоит много свершений.

На территории РВВДКУ праздник прошел впервые. Студенты соревновались в различных конкурсах, а также могли увидеть выступления курсантов роты почетного караула и ансамбля «Крылатая пехота». Для всех гостей подавали гречневую кашу и чай. Одним из самых ярких моментов стал забег именинниц – представительниц разных учебных заведений. Быстрее всех дистанцию преодолела студентка РГУ Татьяна Ефремова. Кубок ей вручил губернатор.

Праздник в училище был приурочен к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в октябре этого года в Сочи. В нем примут участие и наши земляки, в том числе в качестве волонтеров. О том, насколько важна работа добровольцев, Олег Ковалев говорил на встрече с лучшими студентами Рязани, которая прошла в стенах училища. Пятеро представителей вузов – Вячеслав Журавлев (РГУ имени С. А. Есенина), Кристина Зорина (Рязанский институт Московского политехнического университета), Анастасия Матвеева (РГАТУ имени П. А. Костычева), Оксана Соловейкина (РГРТУ) и Евгений Чеканов (РГМУ имени И. П. Павлова) получили знаки губернатора области «За усердие».

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