Рязанцам-должникам дали дополнительные пять месяцев, чтобы разобраться с налогом на имущество

На заседании областной Думы в среду, 25 января, депутаты приняли областной Закон «Об установлении даты начала начисления пени на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период 2015 года».

Документ устанавливает, что пеня на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц за налоговый период 2015 года начисляется начиная с 1 мая 2017 года. Ранее условия, прописанные в Налоговом кодексе РФ, были гораздо более жесткими: начисление пеней по просрочке платежей должно было начаться со 2 декабря 2016 года.

Возможность регионам принять решение о смягчении сроков дал федеральный законодатель. Данное право предоставлено тем субъектам, в которых налоги на имущество физлиц в 2016 году стали рассчитываться на основе кадастровой стоимости объекта. Рязанскую область это новшество тоже затронуло. Мало того что многие жители области не успели разобраться с новыми правилами – а срок уплаты налога впервые был перенесен с 1 октября на конец года, 1 декабря, – нашлись граждане, не согласные с кадастровой стоимостью своей собственности, но времени оспорить указанную налоговиками сумму им не хватило. Дополнительных пяти месяцев, как полагают законодатели, плательщикам будет достаточно, чтобы разобраться со всеми непонятными и спорными моментами.

– Закон принят прежде всего в интересах граждан, – подчеркнул председатель областной Думы Аркадий Фомин. – Мы увеличили срок начисления пени до 1 мая. Мы понимаем, что времени, которое было отведено законом на уплату налога – а это месяц с 1 ноября до 1 декабря – мало. Мы считаем, что этот срок надо продлить, чтобы люди могли в спокойном режиме разобраться со всеми возникшими вопросами и оплатить необходимую сумму.