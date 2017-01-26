В жизни всегда есть место подвигу

Счастливая история спасения заядлого рыболова из села Исады – скорее исключение из правил. А может, даже и чудо

В конце декабря российские спасатели отмечали профессиональный праздник. Однако помощь в экстремальной ситуации людям оказывают не только сотрудники МЧС. Коллега из районной газеты «Спасские вести» прислала нам в редакцию рассказ о работниках переправы, которые вовремя оказались рядом и протянули руку помощи утопающим.

В редакцию газеты «Спасские вести» пришло письмо от заместителя директора по учебно-воспитательной работе Исадской школы Людмилы Ларкиной:

«Это случилось на Оке 24 ноября. Житель села Исады Виктор Трофимов с утра пошел на первую зимнюю рыбалку по недавно ставшему льду. Он рыбачит всю жизнь, это его любимое увлечение. Все сначала складывалось удачно, рыба ловилась. После 15 часов Виктор Александрович возвращался домой. До берега оставалось дойти метров пятнадцать, и рыбак потерял бдительность. Вдруг лед треснул, и он оказался в воде, сам выбраться не смог. Начал кричать, звать на помощь. На его счастье, у берега реки оказались работники переправы Спасск – Фатьяновка Геннадий Батутин и Виктор Дружинин (на снимке). Видно, Бог послал их на помощь: они оказались в нужное время в нужном месте», – пишет Людмила Викторовна.

А вот что рассказали журналистам после встречи Геннадий Батутин и Виктор Дружинин.

Сами рисковали, но человека спасли

– Во второй половине дня мы поехали посмотреть реку, состояние льда в районе Исад. Вдруг слышим крик о помощи, но никого поблизости нет. Прошли дальше по льду и в 15–20 метрах от берега в бинокль увидели человека в воде, – рассказывают Геннадий и Виктор.

Обдумывать план спасения времени не было: по предположениям мужчин, рыбак еще до их появления провел в воде около 30 минут. Виктор Дружинин снял ремень и отдал Геннадию Батутину, который пытался ближе подползти к рыбаку, Виктор держал товарища за ноги. Приближаться к полынье было опасно, лед трещал и уходил под воду. Спасатели и сами были уже в воде. Геннадий бросал ремень несколько раз, но тонущий не мог до него дотянуться, да и сил справиться с онемевшими пальцами у него не было. А от ударов об лед у мужчины был разбит лоб.

У Виктора и Геннадия силы тоже иссякали. Геннадий сделал петлю и попросил рыбака сжать кулак, у того с трудом получилось. Он бросил ремень изо всех сил. Лишь третья попытка оказалась удачной: тонувший схватился за него. Медленно его вытянули на лед, под живот подложили ветки, потом тянули до берега. Машина мужчин была недалеко, но от холода они не могли даже открыть в ней дверь. Решили пока тащить спасенного вдоль берега. Предварительно они раздели его, растерли как могли и сделали массаж сердца. Расстелили куртку, положили его на нее.

Спасибо трем мальчишкам, оказавшимся поблизости от реки. Один из них снял куртку и накрыл замерзающего мужчину, на руки ему натянули вкладыши от сапог, которые нашлись в рюкзаке мальчика.

К мужчинам подъехал житель села Исады Николай Васильевич Угадчиков, на его машине и повезли спасенного. Потом их встретила скорая помощь из Кутуковской больницы: медсестра Людмила Петрова и водитель Николай Барышов. В Кутуковской больнице пострадавшему оказали медицинскую помощь, затем перевезли в больницу г. Спасска. Все благополучно закончилось. Человек переохладился, получил стресс, но не заболел, а главное – остался жив!

Виктор Трофимов отказался рассказывать нам о случившемся, но мужчины, спасшие его, говорят, что он приходил к ним после больницы и благодарил. Рыбак сказал им, что ничего не помнит, только то, что когда оказался в воде, пытался снять куртку, и его стало затягивать под лед.

В своем письме Людмила Ларкина пишет:

«У спасенного Виктора семья – жена, двое детей, отец. Они от всего сердца благодарят спасателей Геннадия Батутина и Виктора Дружинина. Жена Виктора, Татьяна Анатольевна, встретилась с одним из спасателей, горячо благодарила за мужа. Она узнала, что на его счету не одна спасенная жизнь. Хотелось бы, чтобы в Спасском районе все узнали имена настоящих мужчин, которые в минуты опасности не оставляют в беде. Это подвиг, который они совершили в мирное время. Потому что цена их поступку неизмеримо высокая – жизнь человека».

Чудесное спасение в день рождения

Во время беседы с Геннадием Батутиным и Виктором Дружининым мы узнали еще об одном случае спасения людей на воде. 5 ноября двое мужчин из Подмосковья рыбачили на реке Оке недалеко от плашкоутного моста Спасск – Фатьяновка. В тот день на переправе дежурили Петр Устинов, Александр Сученков, Юрий Ермолаев, Алексей Дуплинский, Сергей Морозов и Борис Моисеев. И вот что они рассказали:

– Мы пошли патрулировать мост и вдруг увидели вдалеке нос перевернутой лодки и двух человек, плывущих к берегу, – говорит Петр Устинов, – Мы быстро завели катер и подъехали к ним. Один из мужчин уже потерял силы и начал уходить под воду. Мы подошли к ним бортом, бросили спасательные круги, втащили тонувших на катер, даже удалось лодку зацепить и буксировать к берегу. По одному переправили их на землю. Они передвигались с трудом, потому что сильно замерзли.

Привели их к нам в домик, помогли снять мокрую одежду, оказали первую помощь, растерли, переодели в теплые вещи, напоили горячим чаем. Понемногу мужчины начали приходить в себя. Оказалось, что по соседству в кафе топят баню. Пропарили там горе-рыбаков, а потом приехала жена одного из мужчин и забрала их.

Как выяснил Петр Владимирович, одному из тонувших в этот день исполнилось 35 лет. Несколько семей из Подмосковья сняли у нас в районе домик для отдыха, заехали туда дружной компанией, а двое из них решили порыбачить. Лишь по великой случайности празднование дня рождения не закончилось трагедией.

Рыбаки поблагодарили своих спасителей и уехали.

– А нам большего и не надо, – говорят мужчины. – Главное, что люди остались живы.

Елена Батова

Спасский район

Фото автора

P.S. Мы позвонили в Исадскую школу, чтобы узнать имена школьников, что пришли на помощь, но ребята, видимо, по­скромничали и не захотели назвать себя.