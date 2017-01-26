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26.01.2017
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№13 (5300) |
Четвёртая полоса
Культура
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Сияющее движение

Рязанские скульпторы победили в Кубке России с «космической» ледовой скульптурой
Сияющее движение

Братья-скульпторы Юрий и Владимир Мистрюковы возвращаются домой с наградой за лучшую композицию изо льда. Художники участвовали в Кубке России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж», который проходил в Перми.

Как рассказал старший из братьев и капитан конкурсной команды Юрий, скульптура «Танец Шивы» была придумана около года назад. «Самое сложное в работе – это чертеж», – признался он. На проработку деталей и отрисовку ушло две недели. Чтобы создать свои произведения из снега и льда на месте, у художников со всей страны было пять дней. И вот сложная и изящная задумка рязанцев получила свое воплощение и встала в один ряд с другими творениями художников по льду в самом центре уральского города. По словам братьев, их соперниками на Кубке стали лучшие мастера России и мира – что не помешало им победить.

Композиция переосмысливает образ индуистского божества Шивы, управляющего миром, и превращает его в круг вечного движения и созидания. А в центре этого движения – статичное и задумчивое лицо бога, наблюдающее за мельчайшими изменениями Вселенной. «Танец Шивы» олицетворяет хрупкую гармонию мира, постоянное обновление. В своем космическом движении это божество разрушает старое, отжившее и создает новое – чистое и свежее», – объяснил Юрий свою задумку.

Юрий и Владимир Мистрюковы – рязанские скульпторы, занимающиеся творчеством и коммерческими заказами более 10 лет. Братья имеют художественное образование и постоянно участвуют в конкурсах по ледовой, деревянной и металлической скульптуре. За плечами художников – опыт работы на фестивалях в России, Латвии, Южной Корее, Казахстане. В 2015 году братья были удостоены спецприза губернатора Ямала на международном фестивале «Полярная рапсодия» за четырехметровую скульптуру «Сердце шамана».

Будем надеяться, что климатические условия ближайших рязанских зим позволят братьям Мистрюковым показать свое ледяное искусство землякам. А пока «Танец Шивы» поражает воображение жителей и гостей Перми. Экспозиция работ участников «Зимнего вернисажа» размещается в центре города в Ледовом городке.

Статья опубликована в номере 13 (5300) от 26 января 2017 года
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