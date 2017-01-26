Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани совместно с городским кафе «CHULAN» провели праздничную благотворительную акцию «Подарить мечту ребенку – просто!». В каждом доме «маленькие хозяева» с радостью встречали Деда Мороза, появление которого стало для детишек настоящим сюрпризом.

Маленький ребенок, слушая рассказ о волшебной шкатулке, доброй фее, принце на белом коне или Бабе-яге, погружается в мир фантазии и сказки. В этом мире добро всегда побеждает зло. Дети обретают веру в чудо, но не все…

Вот наряжена елка, за окном снежные сугробы, ощущение праздника повсюду, но не для него. Мальчик Вова точно знает, что чудес не бывает. В свои тринадцать лет, воспитываясь в многодетной неблагополучной семье, он стал взрослым не по годам. Забота о младших братьях и сестре, школьные задания – Вове просто некогда мечтать. Хотя мечта у него все же была.

«Чудо» само постучалось в дом мальчика. И вот на пороге небольшой квартиры – Дед Мороз, а вокруг него кружат Вовины братья и сестра. Ребята рассказывали стихи и пели песни, а Вова стоял и думал: настоящие ли подарки принес «сказочный гость»?

– Ну, теперь ты, – обратился Дед Мороз к мальчику, – расскажешь стих?

Все ребята получили подарки из волшебного мешка Деда Мороза, а Вове достался самый маленький сверток. Каково же было удивление ребенка, когда в маленькой коробочке он увидел «свою мечту».

– Это точно мне?! А вы знаете, что там?! Это же телефон, сенсорный! – удивлению и счастью Вовы не было конца. Еще пару минут назад он хотел казаться таким взрослым, рассудительным, а сейчас он снова счастливый ребенок с сияющей улыбкой.

Ну и как после этого не верить в Деда Мороза и его помощников?

Хочется искренне верить, что мечты всех ребят, загаданные под Новый год, непременно сбудутся. Выражаем огромную благодарность за неравнодушное отношение, неоценимый вклад и ощутимую поддержку семьям с детьми городскому кафе CHULAN.

Комплексный центр социального обслуживания г. Рязани