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26.01.2017
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№13 (5300) |
Четвёртая полоса
Спорт
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Спортивный курьер

Два поражения БК «Рязань»

В очередном матче чемпионата России по баскетболу среди клубов Суперлиги «Рязань» в Иркутске потерпела поражение от местного «Иркута» – 65:81. К завершению первой четверти иркутяне выигрывали – 26:12. В следующем игровом отрезке сибиряки без особых проблем продолжали убегать от соперников. Гости рук не опустили и к середине третьей четверти отыгрались до 16-очковой разницы в счете. На старте заключительной десятиминутки рязанцам удалось еще ненамного приблизиться к «Иркуту», когда с фолом забил Валентин Юрчик – 64:51. На большее у гостей сил не хватило. «Иркут» – «Рязань» – 81:65 (счет по периодам – 26:12, 26:10, 12:26, 17:17).

В следующем туре «Рязань» в Новосибирске уступила одноименной команде – 75:87. А начинался матч удачно для гостей: первый период они выиграли – 22:20. Затем инициативой полностью завладели хозяева: счет по игровым отрезкам – 26:17, 21:19 и 20:17. В нашей команде отличился Евгений Карпеко, набравший 22 очка. И хотя рязанцы уступили, у главного тренера Дениса Тимакова не было претензий к своим подопечным, ведь играли они против лидера чемпионата, причем вшестером, практически без замен. «Рязань» выступала в таком составе: Карпеко (22), Карпачев (13), Русецкий (12), Юрчик (12), Клюндиков (11), Бугаенко (5), Князев, Морозов.

Это уже двенадцатое поражение наших баскетболистов в чемпионате страны, они прочно занимают место среди аутсайдеров – одиннадцатое из двенадцати. Ближайшие матчи «Рязань» проведет дома: на паркете Дворца детского творчества 27 января она встретится с имеющим девятый результат «Уралом», спустя три дня – с занимающим десятую позицию клубом «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Статья опубликована в номере 13 (5300) от 26 января 2017 года
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