Областная общественно-политическая газета
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26 января 2017 года
№13 (5300)
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26.01.2017
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№13 (5300) |
Четвёртая полоса
Культура
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«На Руси так давно повелось»

Концерт с таким названием состоялся в культурно-досуговом центре «Октябрь»
Автор фото: Валентина Севостьянова | «На Руси так давно повелось»
Фото автора.

Весь вечер радовала зрителей своими песнями известная рязанская певица Мария Видяпина. В них – радости и печали, надежда и ожидание, мечта о счастье, воспоминания о родительском доме, рассказ о красотах рязанской природы.

Солистка коллектива народной музыки «Ока» Мария Видяпина родилась в Брянской области. Почти сорок лет живет в Рязани и не устает воспевать полюбившийся ей есенинский край. Она пела в Рязанском государственном русском народном хоре, была художественным руководителем ансамбля народной песни «Россияночка», солисткой клуба «Играй, гармонь!» и трио «Сюрприз». Много лет Мария Видяпина выступает с коллективом народной музыки «Ока» под руководством Сергея Ванькова. Певица не раз представляла Рязань за рубежом, пела в Болгарии, Германии, Франции. В ее репертуаре русские песни, с которыми она объездила всю Россию. В активе певицы огромное количество благотворительных концертов для ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн, для матерей, потерявших сыновей, для инвалидов и пенсионеров. На ее концертах люди вытирают слезы, подпевают, стоя аплодируют и говорят певице спасибо за сохранение русской истории, традиций, уникальную песенную культуру.

В культурно-досуговом центре «Октябрь» собрались те, кто любит песни в исполнении Марии Видяпиной. Некоторые были исполнены впервые, но приняты и поняты зрителями. Как всегда, ей подпевал зал, было много аплодисментов и цветов.

Статья опубликована в номере 13 (5300) от 26 января 2017 года
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
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