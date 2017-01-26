В своем собственном доме совсем скоро соберется многодетная семья из Спасского района

Три года назад в семье Варвары Александровой из спасского села Сушки случилось несчастье; сгорел дом, для приобретения и обустройства которого в свое время было предпринято столько усилий. На его покупку ушел материнский капитал, на реконструкцию дома распоряжением правительства области было выделено 100 тысяч рублей, был проведен газ, предприниматели района помогли с пиломатериалами. И вот дом сгорел. А в семье уже семеро детей. Старшей дочери Ксении в 2013 году было восемь лет, младшему сыну Богдану не исполнилось и года. Отец детей, с которым Варвара не состояла в официальном браке, погиб…

Что обычно происходит дальше, если случается такая чрезвычайная ситуация? Начинают работать органы социальной защиты и опеки над детьми. К тому времени многодетная семья уже состояла на учете в органах системы профилактики и сопровождалась специалистами Спасского комплексного центра социального обслуживания населения. Варвара, которой в то время было всего 32 года, в сложившихся обстоятельствах была вынуждена написать заявление, в соответствии с которым старших детей направили в Рязань в социально-реабилитационный центр. Младший сын Богдан оказался в Рязанском областном доме ребенка. Дело в том, что мальчику требовалась хирургическая операция, которая была сделана ему в Москве по квоте Минздрава. Мама периодически посещала детей, общалась с ними, но навалившихся на нее проблем решить самостоятельно не могла. А механизм государственного сопровождения многодетной семьи продолжал работать. Может, и не так интенсивно, как хотелось бы, но колесики и винтики крутились.

В 2015 году семья Александровых была переведена в категорию семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Варваре Олеговне оказывалась помощь из резервного фонда администрации района. Но рассчитывать на то, что такая помощь может быть постоянной, не приходилось. Напомним, что по своему правовому статусу сегодня Варвара Александрова – одинокая мать. Она пыталась устроиться на работу в Москве, но все это были временные и ненадежные варианты. Писала письма во все возможные и невозможные инстанции. Получала невнятные ответы. Так, к сожалению, часто бывает: в трудной ситуации человек не знает, как ему быть, к кому обратиться, какие конкретные шаги предпринять. Но куда бы ты ни обращался, все вопросы приходится решать на месте, там, где живешь. Там, где твои дети. Обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Рязанской области Екатерине Мухиной, уполномоченному по правам человека в регионе Наталье Епихиной. В 2015 году дети Варвары Александровой были переведены в детский санаторий «Кирицы». Дело в том, что у мамы детей были обнаружены проблемы со здоровьем. Детей обследовали, они здоровы, но пятеро Александровых – десятилетняя Рада, девятилетний Саша, восьмилетний Руслан, семилетняя Милана и четырехлетний уже Богдан – и сегодня живут в санатории. Двенадцатилетняя Ксения и семилетний Ренат находятся в доме тети в селе Сушки. Мама Варя проходит лечение в одном из областных диспансеров. Решен вопрос об оформлении ей инвалидности. Вмешательство в ситуацию Екатерины Борисовны Мухиной придало делу энергичное ускорение. Она обратилась к губернатору области О.И. Ковалеву. Олег Иванович распорядился без проволочек решить жилищный вопрос и помочь семье всем, чем можно.

И вот мы вместе с Екатериной Борисовной и секретарем областной комиссии по делам несовершеннолетних Надеждой Скрынник едем в Спасск к главе района Валерию Мещерякову, чтобы увидеть на месте, как решаются проблемы. И в первую очередь главная – с покупкой дома для семьи Александровых.

Доложу вам, что это вовсе не простое дело – найти сегодня средства в муниципальном бюджете на покупку жилья даже для семьи, оказавшейся в чрезвычайно трудной жизненной ситуации. Ну не ломится сегодня муниципальная казна от денег. Валерий Андреевич держит это дело на особом контроле. С главой Кирицкого сельского поселения Надеждой Викторовной Терехиной договариваются: на паритетных началах в Сушках для многодетной семьи будет приобретен дом с газовым отоплением, приусадебным участком.

Осталось согласовать покупку с пришедшей в кабинет главы района Варварой Александровой. Ее все устраивает, главное для нее сегодня – воссоединиться с семьей. Валерий Мещеряков поручает муниципальным служащим помочь многодетной матери оформить покупку и оказать правовую помощь в оформлении на детей пенсии по потере кормильца. Это тоже дело в данной конкретной ситуации непростое. Варвара плачет – то ли от растерянности, то ли от радости: все наконец сдвинулось, ее дети скоро соберутся под одной крышей.

Но ведь это только начало новой жизни в новом доме. И все это понимают. Очень кстати Екатерина Борисовна вспоминает и рассказывает о другой сельской многодетной семье – из Касимовского района. Как они живут, ведут хозяйство, помогают друг другу. Варвара Александрова внимательно слушает, согласно кивает головой: и у нее все теперь получится. Так хочется в это верить. А сегодня она едет в Сушки – смотреть новый дом.

Мы возвращаемся в Рязань и по пути договариваемся о том, что еще побываем в семье Александровых, посмотрим, как они обустраиваются на новом месте. В гости мы уже напросились.