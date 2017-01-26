Но этого мало для сохранения и прироста численности населения

В Рязанской области, в отличие от ряда других регионов европейской России, растет рождаемость. Пока статистикам известны данные за 9 месяцев предыдущего года, они опубликованы на официальном сайте Рязаньстата.

Число родившихся составило в январе-сентябре 2016 года 9776 человек, что на 435 человек больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В результате улучшения медицинской помощи женщинам и детям сокращается младенческая смертность, за 10 месяцев – на 4,3 процента. Общий коэффициент рождаемости за 9 месяцев прошлого года составил 11, 6 родившихся на 1000 человек населения. Это на 5,5 процента выше уровня рождаемости в 2015 году. Рождаемость растет прежде всего в крупных городах области: в Рязани, Касимове, Сасове, и в 13 сельских районах, среди них особенно выделяются Милославский (36,4%) и Михайловский (20,6%) районы.

Причины роста рождаемости связаны с рядом социальных факторов, среди которых и государственная помощь семьям с детьми, и улучшение системы родовспоможения, и активное содействие семейным парам в борьбе с бесплодием. Объемы медпомощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) в регион растут – в прошлом году с 370 до 420 процедур. Сокращается и количество искусственных прерываний беременности. За 9 месяцев прошлого года число абортов сократилось на 18,7%.

Интересно, что наряду с ростом рождаемости наблюдается сокращение числа свадеб. Количество зарегистрированных браков за девять месяцев 2016 года составило 5750, что на 971 – меньше предыдущего года. Конечно же, на этом фоне снизилось и количество разводов, хотя на 100 образовавшихся пар у нас в регионе приходится 615 распавшихся семей.

В то же время численность населения области продолжает сокращаться, несмотря на снижение смертности и естественной убыли и увеличение рождаемости. Сокращение численности населения не удается компенсировать и за счет миграции. Так что демографическая ситуация в регионе остается сложной, хотя и не такой безнадежной, как казалось еще 20 лет назад. Тогда нам пророчили быстрое и неуклонное вымирание. Теперь даже не великим специалистам в демографии понятно, что для сохранения и возрастания численности населения надо совсем немного. Добиться, чтобы рождалось больше детей, заботиться о здоровье взрослых и маленьких граждан и дать возможность молодым рязанцам успешно жить, работать и зарабатывать на территории своей области, а не ехать за счастьем в столицу или за границу. Так все просто и так трудно достижимо.