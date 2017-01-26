Бьет – значит любит?

Что думают россияне о декриминализации побоев в семье

Вчера во втором чтении депутаты Госдумы обсудили законопроект о декриминализации побоев в семье. Рассмотрение в третьем, окончательном, чтении назначено на 27 января.

14 ноября прошлого года в Госдуму поступил законопроект N26265-7, в тексте которого указывается, что преступлением будут считаться побои, совершенные из хулиганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, нынешняя трактовка ст. 116 УК РФ направлена против родителей, которые порой применяют физическую силу в воспитательных целях. На прошлой неделе уголовное дело по этой статье было возбуждено в отношении приемного отца десяти детей, изъятых из семьи в Зеленограде. Этот случай также показал необходимость внесения изменений в законодательство, считает депутат Государственной Думы, член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Ольга Баталина. Она заявила, что, по ее мнению, при изъятии детей из этой семьи были нарушены нормы законодательства. По ее словам, «изменения требует порядок действий органов УВД по выявлению безнадзорных детей». «Все чаще безнадзорными считают детей, у которых есть близкие родственники. И тот факт, что органы УВД среди белого дня начали выхватывать детей – из детского сада, из секции, говорит только о несовершенстве законодательства», – отмечает Ольга Баталина в своем интервью.

Несмотря на неоднозначное отношение к законопроекту, текст документа, предложенный ко второму чтению, практически не отличается от первоначального. Депутаты предлагали внести в закон ряд поправок – например, оставить в УК наказание за избиение детей и беременных женщин. Однако все эти поправки были отклонены профильным комитетом.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к проблеме насилия в семье.

Как показывают данные опроса, случаи побоев в российских семьях нередки: треть респондентов (33%) сообщает, что подобные случаи бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый (10%) лично столкнулся с этим в своей семье.

Несмотря на превалирующее мнение, осуждающее любые виды насилия в семье (79%), все же довольно высока доля россиян, допускающих применение физической силы в отношении мужей/жен/детей (19%).

Большинство россиян уверено, что государство должно применять санкции к людям, совершающим насилие в семье. Наиболее адекватным наказанием считаются исправительные работы (25%). Штраф выбирают 13% опрошенных. Есть и те, кто предлагает в качестве наказания заключение под стражу: арест на 15 суток (16%) или тюремный срок (условный – 6% или реальный – 10%).

Идея смягчения наказания (перевод из разряда уголовных в административные преступления) для лиц, совершивших подобное преступление впервые, нашла поддержку более чем у половины наших сограждан (59%). Выступают против такого подхода 33% россиян. Положительный эффект от принятия подобного закона прогнозируют 41% респондентов: по их мнению, число случаев насилия в семье уменьшится. Напротив, ухудшения ситуации ожидают 13%, и еще 40% полагают, что существенных изменений не произойдет.

Данные комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова:

«Домашнее насилие отличается наличием особой привязанности, тесными и часто интимными отношениями между участниками конфликта. Жесткость санкций, налагаемых государством на участников таких конфликтов, часто сдерживает жертв домашнего насилия от обращения за внешней помощью: многие опасаются серьезных последствий, которые может повлечь за собой такой шаг. Как правило, страдающие от побоев не стремятся непременно привлечь обидчика к ответственности по всей строгости закона, а надеются на нормализацию отношений в семье. Временная изоляция дебошира, привлечение его к общественным работам – те меры, которые не окажут серьезного влияния на судьбу распускающего руки, однако позволят в случае необходимости защитить членов семьи от жестокого обращения. Основным же инструментом борьбы с домашним насилием должны стать не санкции, а профилактика – формирование у россиян на этапе социализации безоговорочного неприятия любых форм насилия».

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 13-15 января 2017 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Таким образом, россияне в большинстве своем осуждают семейное насилие, но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев. Более того, значительная доля опрошенных полагает, что эта мера приведет к снижению числа семейных побоев.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ:

• В семье каждого десятого участника опроса (10%) были случаи побоев

• 19% граждан считают допустимым в отдельных случаях поднимать руку на жену, мужа или ребенка

• Идею декриминализации побоев в семье поддерживают 59% россиян