Областная общественно-политическая газета
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26 января 2017 года
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26.01.2017
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№13 (5300) |
Третья полоса
Семья
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Вопрос – ответ

Какая государственная поддержка осуществляется при передаче ребенка на воспитание в семью?

А. Корсакова, Рязань

 

Министерство социальной защиты сообщает, что если семья берет ребенка на воспитание, то ей гарантирована государственная поддержка в виде предоставления единовременного пособия.

Существует несколько форм воспитания детей, оставшихся без попечения родителей:

• усыновление,

• установление опеки (попечительства),

• передача на воспитание в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Во всех этих случаях один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей имеет право на получение единовременного пособия при обращении в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в электронном виде на Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка. Его размер на сегодняшний день составляет 15 512,65 руб.

При усыновлении семьей ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет, а также братьев и (или) сестер выплата осуществляется в размере 118 529,25 руб. на каждого ребенка.

В 2016 году мера соцподдержки оказана 234 семьям на сумму более 6 млн. руб.

Следует помнить, что пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении, со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства), со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить по единому социальному телефону: 513-600 или в отделе социальной защиты населения по месту жительства.

Статья опубликована в номере 13 (5300) от 26 января 2017 года
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