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26.01.2017
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№13 (5300) |
Вторая полоса
Общество
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Праздник на плацу

День студенчества в Рязани впервые прошел на «десантной территории»
Автор фото: Александр Королев | Праздник на плацу
Фото: Александр Королев.

По ослепительно белой дороге в лучах солнца движется императрица Елизавета Петровна, подписавшая в далеком 1755 году указ об учреждении Московского университета. Царственная особа ненадолго прибыла из прошлого на общегородской праздник молодых, активных и любящих знания. Только везет ее на встречу к студентам не карета, а машина из военного автопарка. В этом году Татьянин день учащиеся университетов и колледжей отмечают на территории Рязанского высшего воздушно-десант­ного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Небольшое театрализованное представление стало частью церемонии открытия праздника. Поздравить команды студентов, приехавших на зимние состязания и забавы, приехали губернатор области Олег Ковалев, министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова, другие гости. Глава региона отметил, что воздушно-десантное училище – гордость области, а представители вузов и колледжей, собравшиеся на празднике, – актив общества, которому предстоит много свершений. «Я уверен, что вы воспользуетесь всеми предоставленными вам возможностями и сохраните созидательный настрой. А мы будем вам содействовать», – по­обещал Олег Иванович.

Ежегодно площадкой для общегородского празднования Татьяниного дня становится один из ведущих вузов Рязани. В 2015 году этой чести был удостоен Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, отмечавший столетие со дня основания, в 2016 году – Рязанский институт Московского политехнического университета, праздновавший 60-летие. На территории РВВДКУ праздник прошел впервые, и на просторном плацу каждому студенту из 18 команд нашлось занятие, где он мог бы проявить себя и заработать баллы. Парни и девушки бегали наперегонки и возили друг друга на санях, надевали полный комплект обмундирования и химзащиты на время, соревновались в знании правил дорожного движения – в стороне не остался никто. Училище подарило гостям выступление курсантов роты почетного караула и ансамбля «Крылатая пехота», а также гречневую кашу и чай для тех, кто замерз. Но, несмотря на мороз, студенты не уставали состязаться, танцевать и петь вместе с артистами на сцене. А одним из самых ярких моментов стал забег именинниц – представительниц разных учебных заведений. Быстрее всех дистанцию преодолела студентка РГУ Татьяна Ефремова. Она получила кубок из рук губернатора.

– Я специально не готовилась к этому соревнованию, но давно занимаюсь спортом и танцами, так что пробежка особо сложной для меня не была, – поделилась девушка сразу после забега. – А еще я участвовала в таком конкурсе в прошлом году в своем вузе и победила.

Праздник был приурочен к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который состоится в октябре этого года в Сочи. В нем примут участие и наши земляки, в том числе в качестве волонтеров. О том, насколько важна работа добровольцев, Олег Ковалев говорил на встрече с лучшими студентами Рязани, которая прошла в стенах училища. Пятеро представителей вузов – Вячеслав Журавлев (РГУ имени С.А. Есенина), Кристина Зорина (Рязанский институт Московского политехнического университета), Анастасия Матвеева (РГАТУ имени П.А. Костычева), Оксана Соловейкина (РГРТУ) и Евгений Чеканов (РГМУ имени И.П. Павлова) получили знаки губернатора области «За усердие».

День студента в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова получился насыщенным и помог представителям разных учебных заведений познакомиться ближе. Ребята доказали, что мороз не страшен, когда в игре тебя поддерживают друзья. А такая взаимопомощь пригодится им и в дальнейшем для новых побед.

В этот день студенты всех рязанских вузов отмечали праздник и в своих альма-матер. Их поздравили представители областной и городской власти. Со студентами и преподавателями РГУ им. С.Есенина в этот день встретился вице-губернатор Сергей Филимонов, со студентами Рязанского «политеха» – заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

Статья опубликована в номере 13 (5300) от 26 января 2017 года
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