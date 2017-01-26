Для базы знаний

В этом году региону будут предоставлены федеральные субсидии на развитие образования

Рязанская область вошла в число победителей по итогам отбора субъектов РФ на получение федеральных субсидий на развитие образования. Средства, которые будут выделены в рамках ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы», пойдут на улучшение региональной системы оценки качества общего образования, в частности материально-технического обеспечения предусмотренных в этой связи процедур.

Так, запланировано дооснащение пунктов проведения экзаменов и регионального центра обработки информации необходимым количеством организационной и компьютерной техники, что позволит повысить скорость обработки экзаменационных материалов, обеспечить оборудованием помещения, где выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам. Будет организовано информационно-методическое сопровождение проведения региональных оценочных процедур, обучение работников сферы образования, занятых в этой деятельности.