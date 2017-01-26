Областная общественно-политическая газета
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26 января 2017 года
№13 (5300)
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26.01.2017
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№13 (5300) |
Вторая полоса
Общество
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Списки уточнены

Состоялось очередное заседание областного избиркома. На нем было уточнено количество избирателей в регионе, определен состав контрольно-ревизионной службы, утверждена концепция по обучению кадров избирательных комиссий на местах, озвучена информация о проведении олимпиады школьников по избирательному праву.

По данным на 1 января 2017 года, численность избирателей в регионе составляет 93 919 человек. Самым многочисленным по количеству избирателей является город Рязань – на его территории зарегистрировано 419 тысяч 241 избиратель, самый малочисленный – Пителинский район, на территории которого зарегистрировано 4 тысячи 766 избирателей. Списки избирателей составляются на основании сведений, представленных главами местных администраций. Обновляются списки дважды в год – 1 января и 1 июля. Документ с представленными сведениями подписывается губернатором, председателем регионального избиркома и передается в ЦИК России.

Что касается обучения членов избиркомов на местах, то оно будет ориентировано на умение работать с документами – жалобами, итоговой документацией и т.п. Планируется проводить обучение в форме тренингов.

Школьная олимпиада по избирательному праву пройдет 14 февраля в Рязанском институте развития образования. В ней примут участие ученики 9-11 классов. Как прозвучало на заседании избиркома, олимпиада служит средством подготовки не только потенциальных избирателей, но и, возможно, будущих членов избиркомов.

Статья опубликована в номере 13 (5300) от 26 января 2017 года
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По материалам официального сайта Правительства области
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