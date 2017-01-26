Молочный рост

Рязанские показатели выше среднероссийских

По итогам прошлого года производство молока в регионе в хозяйствах всех категорий составило 381,1 тысячи тонн, что на 6,3 тысячи тонн, или на 1,7 процента, больше уровня 2015 года. Заметим, что рост – выше, чем в России в целом. В стране за прошлый год молочное производство сократилось на 0,2 процента.

За счет чего на Рязанщине достигнут рост? Относительно стабильно производство молока в сельхозпредприятиях области – 325,4 тысячи тонн (+2,1% по сравнению с 2015 годом). На 4,4% сократилось производство молока в личных подсобных хозяйствах населения. Зато в фермерских хозяйствах оно увеличилось на 26,1%. В 2016 году в этом секторе было произведено 8,5 тонны молока.

При этом тенденции в регионе и в стране одинаковые. Вот показатели по России в целом: производство молока в сегменте сельхозпредприятий увеличившись в сравнении с 2015 годом на 2,2%, в ЛПХ – снизилось на 3,7 процента, а у фермеров и индивидуальных предпринимателей выросло на 6,1 процента.