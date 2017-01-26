На ковре – сильнейшие

В Рязани стартовал лично-командный чемпионат МВД по самбо

Соревнования проводятся в России с 1996 года и уже во второй раз проходят в Рязани. На чемпионат собралось более 500 участников – 56 команд по линии МВД РФ и 16 команд, представляющие высшие учебные заведения Министерства внутренних дел страны.

Среди участников – чемпионы мира и Европы, призеры престижных международных и всероссийских турниров. На ковер выйдут 25 заслуженных мастеров спорта и 50 мастеров спорта международного класса.

Команды расселили в самые комфортабельные гостиницы Рязани и, по отзывам спортсменов и руководителей команд, все очень довольны условиями проживания и отношением встречающих.

Часть спортсменов с утра провела тренировки, и организаторы турнира предоставили для этого спортивные залы УМВД России по Рязанской области. Ковер главной арены чемпионата – во Дворце спорта «Олимпийский».

– Перед открытием чемпионата мы провели квалификационные соревнования, – говорит главный судья соревнований Игорь Кочкин. – Все сотрудники сдавали боевой раздел борьбы самбо. Из более чем 500 участников не сдали и сейчас будут пересдавать квалификацию только четыре спортсмена. Они недостаточно чисто выполнили прием. Всего четверо – показатель очень незначительный. Это говорит о высоком уровне мастерства участников чемпионата.

В ледовом Дворце спорта «Олимпийский» состоялось торжественное открытие чемпионата, на котором спортсменов приветствовали начальник УМВД России по Рязанской области, генерал-майор полиции Николай Пилюгин и губернатор Олег Ковалев.

– Рязанская школа силовых единоборств – одна из ведущих в России, – сказал, обращаясь к участникам чемпионата, глава Олег Ковалев. – Наши самбисты не раз поднимались на высшую ступень пьедестала крупнейших всероссийских и международных соревнований. Мы гордимся Иваном Нифонтовым, Михаилом Пуляевым, Андреем Волковым, Юрием Панасенко. Они показывают блестящий пример начинающим спортсменам, которых в нашем регионе с каждым годом становится больше. Дополнительный импульс для развития силовых единоборств рязанцы получат с открытием современного Центра единоборств, строительство которого ведется в Рязани и будет завершено в этом году.

Сегодня, завтра и 28 января начнутся основные схватки между спортсменами соответствующих весовых категорий. Сегодня и завтра в 18.00 пройдут финальные схватки. Послезавтра, 28 января, финальные схватки начнутся в 13 часов, а в 15.00 состоится церемония награждения победителей и призеров лично-командного чемпионата МВД России по самбо.