Совместные усилия дают результаты

В прошлом году рязанские прокуроры выявили более 31 тысячи нарушений закона

В областной прокуратуре состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за прошедший год, обозначили намечавшиеся проблемы и пути их решения. Как отметил прокурор Рязанской области Олег Черныш, ведомству удалось добиться повышения эффективности работы по всем направлениям деятельности. Совместно с органами государственной власти, правоохранительными структурами, общественными организациями удалось немало сделать для успешного решения множества актуальных вопросов.

– Нами было выявлено и пресечено более 31 тысячи нарушений закона. В защиту интересов граждан и государства предъявлено порядка 5 тысяч заявлений и исков на сумму около 100 миллионов рублей, – говорит Олег Черныш.

По словам губернатора Олега Ковалева, в течение всего минувшего года прокуратура вела большую работу по всем направлениям деятельности.

– Между правительством области и прокуратурой налажено хорошее взаимодействие, в частности, в законотворческой деятельности. Благодаря этому принимаются качественные правовые акты. На особом контроле остается противодействие коррупции. Работники прокуратуры показывают высокий профессиональный уровень. В прошлом году из 16 материалов, направленных в следственные органы, уголовные дела возбуждены по 12 из них, – говорит Олег Ковалев. – Надеюсь, мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать в сферах защиты трудовых, социальных, жилищных прав наших граждан. В решении экономических вопросов нам также важна поддержка со стороны прокуратуры.

Прокурорские меры реагирования зачастую позволяют решать проблемы, связанные с исполнением законодательства в отношении несовершеннолетних, охраны жизни и здоровья детей, прав детей-сирот. Вопросы своевременной выплаты зар­платы находятся на постоянном контроле.

Как отметил Олег Ковалев, продолжится работа над повышением эффективности расходования бюджетных средств. Выявленные нарушения при проведении прокурорских проверок позволяют совершенствовать эту деятельность, добиваться неукоснительного соблюдения госконтрактов в таких важных направлениях, как ремонт и строительство автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.