Запись-онлайн

Заявление о приеме ребенка в первый класс нужно регистрировать на едином портале госуслуг

Об этом на брифинге, состоявшемся в администрации города, сообщила и.о. начальника управления и молодежной политики Рязани Светлана Меринова. Она пояснила, что запись будет вестись в электронном виде.

«Для того чтобы ребенок поступил в школу, родителям следует подать заявление через единый портал госуслуг или прийти в образовательное учреждение, где ответственный за запись человек примет заявление и оформит его на едином портале гос­услуг», – отметила Светлана Меринова.

Она обратила внимание на то, что запись стартует 1 февраля, с девяти часов. При этом подать заявление можно будет вплоть до начала нового учебного года. После регистрации на портале родители примерно в течение недели получат уведомление, где будет указано, когда они должны прийти в школу со следующим пакетом документов: паспорт, оригинал свидетельства о рождении ребенка и документ, подтверждающий прописку.

Напомним, что уже несколько лет школы закреплены за конкретными территориями Рязани. Все адреса размещены на портале управления образования и молодежной политики города и сайтах школ. «Можно записать ребенка в несколько школ, – сказала Светлана Меринова. – Приказ о зачислении детей в закрепленные за ними (согласно адресу) школы будет до 1 июля. После этого станет понятно, сколько есть вакантных мест для того, чтобы зачислить детей, которые не закреплены за школой.

Узнать, сколько мест имеется в школах Рязани для первоклассников, можно уже сейчас. В связи с вышедшим постановлением от 16 января 2017 года, данная информация размещена на сайте управления образования города и на информационных стендах школ. По словам Светланы Мериновой, в этом году в Рязани (по предварительным данным) в первый класс пойдут порядка пяти с половиной тысяч детей.

Вместе с тем пока в Рязани шестнадцать школ работают в две смены. Наиболее напряженная ситуация с количеством мест в школах наблюдается в Мервино, в районе улиц Дзержинского и Татарской, в Кальном, ДПР-5. Однако в Дашково-Песочне достраивается школа № 75. Запись в нее ведется непосредственно в управлении образования и молодежной политики Рязани.

Светлана Меринова заявила, что постепенно идет переход только на первую смену, потому как многие родители против такого режима, ведь дети во второй половине дня зачастую заняты в различных кружках и секциях.