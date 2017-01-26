Областная общественно-политическая газета
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26.01.2017
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№13 (5300) |
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Маршрутами добра

В 45-й раз рязанские студенты отправились в «Звездный поход»
Автор фото: Димитрий Соколов | Маршрутами добра
Фото: Димитрий Соколов.

В отдаленных деревнях и селах Рязанской области их всегда ждут, ведь молодежь не только дарит радость местным жителям своими концертами, но и помогает им физически. Торжественный старт походу был дан традиционно у памятника нашему земляку, Герою Советского Союза, Национальному Герою Италии Федору Полетаеву. Там собрались 15 отрядов рязанских вузов. Всего – порядка трехсот человек. Старейшим продолжателем «звездных» традиций является отряд факультета вычислительной техники РГРТУ; он отправится в поход в 43-й раз.

Видео Дмитрия Соколова.

Маршруты отрядов пройдут по населенным пунктам Захаровского, Милославского, Михайловского, Пронского, Пителинского, Ряжского, Сасовского, Шиловского, Кадомского, Ухоловского, Александро-Невского, Сапожковского, Ермишинского, Сараевского, Скопинского районов.

В торжественном митинге приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Лариса Тюрина, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта региона Павел Симаков, ректоры вузов, ветераны звездного движения.

– Я тоже была «бойцом» «звездного» отряда, – вспоминает Елена Буняшина. – Ходила в 10-й, 11-й, 12-й походы. Это уникальный проект. Он патриотический, героический и воспитательный. «Звездники» протягивают руку помощи тем, кому она необходима. У нас разные поколения, но одинаковые цели.

На митинге в память о подвиге участников Великой Отечественной войны состоялось возложение гирлянды и цветов к памятнику Федору Полетаеву.

Один из инициаторов «Звездных походов», председатель туристического клуба РГРТУ «Альтаир» в 1957-1974 годах Александр Гаврилов вспоминает, как в 1972 году впервые зародилась идея «звездных походов», и в 1973 году она воплотилась в жизнь. Старт похода в то время сопровождался военным оркестром, а студенты шли в строю с лыжами.

Во время похода студенты окажут помощь ветеранам, пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям. Екатерина Симникова – комиссар отряда «Звездный РязГМУ». В поход идет второй раз, в этом году – в Пронский район.

– С нами едут дипломированные специалисты, врачи, которые смогут оказать жителям отдаленных деревень помощь, – рассказывает Екатерина. – Пациенты смогут прийти на прием к лору, к хирургу, к терапевту, к неврологу, сделать ЭКГ, анализ крови. Мы рады, что будем полезны.

А студент радиоуниверситета, участник отряда факультета электроники Артем Жуков решил снять на видео весь свой поход «от и до». От видеокамеры не ускользнет ни одна деталь, которая останется на память потомкам-«звездникам». Да и помощь Артема как ремонтника на селе наверняка пригодится.

– Мы поедем в Александро-Невский район. Я в отряде выполняю свою профессиональную функцию: ремонтирую жителям сел аппаратуру, компьютерную и оргтехнику, телевизоры, стиральные машины... Если что-то сломано, я постараюсь починить, – говорит Артем. – Кроме того, наш отряд имеет патриотическую направленность. Вместе с рязанскими школьниками мы проводим акцию «Спасибо за мир!», когда дети рисуют подарки ветеранам, а мы их потом им вручаем.

Вот такие они, современные «звездники». Активные, веселые и готовые прийти на помощь в любую минуту.

Статья опубликована в номере 13 (5300) от 26 января 2017 года
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