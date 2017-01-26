Курс на открытость и налоговые послабления

Областная Дума открыла весеннюю сессию

Состоялось первое в новом полугодии заседание регионального парламента. Среди главных вопросов повестки дня – положение об Общественном совете при облдуме и законопроект о переносе сроков начисления пени по налогу на имущество физлиц.

Но началось первое в году заседание по традиции с гимна России. Затем председатель регионального парламента Аркадий Фомин кратко обозначил планы заксобрания на новое полугодие. Он отметил, что продолжится работа над реализацией послания Президента Федеральному Собранию, над налоговым законодательством. Дума будет также усиливать свои контрольные функции, а депутатам предстоит повышать открытость и прозрачность своей работы с избирателями.

Первым вопросом стал отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ – представителя от Рязанской областной Думы Ларисы Тюриной об итогах работы за осеннюю сессию 2016 года. Сенатор рассказала, что за полгода верхней палатой российского парламента было рассмотрено и одобрено четыре федеральных конституционных и 138 федеральных законов. Лариса Тюрина остановилась на работе комитета по социальной политике Совета Федерации, в состав которого она входит. В числе его приоритетов – пропаганда здорового образа жизни, борьба с вредными привычками, оказание медицинской помощи лицам пожилого возраста, развитие телемедицины. Кроме работы в Совете Федерации, политик ведет прием граждан в Рязанской области, участвует в заседаниях регионального правительства и областной Думы, в общественно значимых мероприятиях.

На заседании депутаты утвердили положение об Общественном совете при Рязанской областной Думе. Консультативно-совещательный орган создается в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». В положении определены требования к кандидатурам в состав совета, его полномочия, порядок формирования и деятельности. Совет будет формироваться на срок полномочий действующего созыва областной Думы в количестве семи человек.

– Общественный совет будет сформирован по предложениям общественных некоммерческих организаций, которые своей целью ставят защиту общественных интересов. Совет будет тесно взаимодействовать при рассмотрении законодательных инициатив с Общественной палатой региона. Мы считаем, что это придаст большую открытость работе нашего законодательного органа, – пояснил спикер облдумы.

По словам Аркадия Фомина, персональный состав Общественного совета будет окончательно определен на заседании в конце марта.

Еще одно решение парламентариев, важное для всех рязанцев, платящих налоги, – закон о переносе начала начисления пени на недоимку по налогу на имущество физических лиц за налоговый период 2015 года. Если ранее штрафы собирались начислять со 2 декабря 2016 года, то теперь срок продлили до 1 мая 2017 года. Возможность регионам принять решение о смягчении условий дал федеральный законодатель. Такое право предоставлено тем субъектам, в которых налоги на имущество физлиц в 2016 году стали рассчитываться на основе кадастровой стоимости объекта. Рязанскую область это новшество тоже затронуло. Но мало того что многие жители не успели ознакомиться с новыми правилами – а срок уплаты налога впервые был перенесен с 1 октября на конец года, 1 декабря, – нашлись и граждане, не согласные с кадастровой стоимостью своей собственности, но времени оспорить указанную налоговиками сумму им не хватило. Дополнительных пяти месяцев, как полагают законодатели, плательщикам будет достаточно, чтобы разобраться со всеми непонятными и спорными моментами.

– Закон принят прежде всего в интересах граждан. Мы увеличили срок начисления пени до 1 мая. Мы понимаем, что времени, которое было отведено законом на уплату налога, – а это месяц с 1 ноября до 1 декабря – мало. Этот срок продлен, чтобы люди могли в спокойном режиме разобраться со всеми возникшими вопросами и оплатить необходимую сумму, – подчеркнул Аркадий Фомин.