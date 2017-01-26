Вести районов

КАСИМОВ. Год экологии в библиотеках районного центра открылся циклом мероприятий, посвященных Дню заповедников и национальных парков России, который отмечается в январе. Для школьников и студентов в Центральной детской библиотеке им. А.В. Ганзен прошла беседа «По заповедным тропинкам», Центральной библиотеке им. Л.А. Малюгина – «Идем заповедными тропами», в библиотеке № 5 состоялось виртуальное путешествие «Прогулки по заповедным местам». Виртуальное эко-путешествие «Лесные богатства Рязанского края» организовали сотрудники библиотеки № 8 для дошкольников. На встречах ребятам рассказали об особо охраняемых территориях России, отдельных видах растений и животных, занесенных в Красную книгу. Особое внимание библиотекари уделили информации об уникальных видах растений и животных, которые охраняются на территории Рязанской области в национальном парке «Мещерский» и Окском биосферном заповеднике.

СКОПИН. Глава района Александр Боков встретился с инвесторами, которые рассказали о своих планах, обсудили вопрос о рабочих местах и направлениях работы с землей. Представители ОАО «Имени Куйбышева» заинтересовались сельхозпредприятием АНП «Скопинская Нива» в Ильинском сельском поселении. На встрече инвесторы рассказали о своих планах, обсудили вопрос о рабочих местах и направлениях работы с землей.

ЧУЧКОВО. В районном центре прошло очередное заседание рабочей группы по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Заседание провела заместитель главы администрации района по социальным вопросам, безопасности и профилактике правонарушений Татьяна Белова. Начальник отдела спорта и физической культуре Игорь Лощинин рассказал об итогах 1 и 2 этапов внедрения ГТО на территории района, отметив, что в муниципалитете сформирован Центр тестирования, определены спортивные сооружения, на которых можно сдавать нормы ГТО. В 1 и 2 этапе нормы ГТО сдавали учащиеся 9-10 классов. Это 4-5 ступени. Во время проведения летнего и зимнего фестиваля состоялись соревнования по сдаче ГТО. Из 640 учащихся в зимнем фестивале приняли участие 109 человек, летнем – 144. На 2017 год запланировано 2 фестиваля, где все желающие смогут сдать нормативы ГТО.

САСОВО. Волонтерский отряд «Патриот» организовал акцию «Чистый город». Несколько дней школьники-добровольцы расчищали от снега территорию Собора Казанской Божьей Матери.

ШИЛОВО. В районном Дворце культуры состоялся фестиваль школьных команд КВН «Колобок», посвященный Году экологии в России.

СОКОЛОВКА. На артезианской скважине в селе Подвязье заменили насос. Работы по замене насосного оборудования провели сотрудники МКП «ЖКХ Рязанское». Ремонт скважины позволит увеличить количество воды, подаваемой в водопроводную сеть, и в целом повысить качество предоставляемых услуг в сфере водоснабжения.