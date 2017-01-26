В Рязанской области столкнулись две иномарки

ДТП произошло вчера в 5.10 в Михайловском районе на 21-м километре автодороги М-6 «Каспий», сообщает сайт УМВД России по области. 37-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» не выбрал оптимальный режим скорости, не учел дорожные условия, в результате чего потерял контроль над автомобилем. Иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Дэу Матиз».

В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Матиз», а также его пассажиры -33-летняя жительница города Москвы и 35-летний житель Рязанской области - получили травмы.