3 пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Нагиши Скопинского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в 07.53, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Люди в пожаре не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания и выясняют причиненный ущерб. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы