За ночь с улиц Рязани вывезли 1396 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 25 на 26 января в уборке города было занято 99 единиц техники. Снег вывозили с улиц Кольцова, Стройкова, Островского, Скорбященского проезда, Московского шоссе, Первомайского проспекта, улицы и площади Ленина, улицы и площади Соборной, путепровода Приокский.

Сегодня в уборке города задействованы 4 трактора, 3 погрузчика, 12 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.

Всего с начала зимы с улиц города вывезено 96 508 кубометров снега.