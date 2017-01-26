В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

Устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 9 декабря прошлого года в 22.05 в Рыбновском районе на 171-м километре автодороги М-5 «Урал», в районе поворота на село Горяйново. Здесь автомобиль «Форд Транзит» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2110». В результате ДТП водитель «Жигулей» получил травмы.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-76-67,

29-95-29 или по адресу: г.Рязань, ул.Лесная, д.28, каб. 212.