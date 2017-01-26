Житель Рязанской области украл из дома холодильник

В полицию обратился 35-летний житель города Скопина, он сообщил, что приехал в свой дом и обнаружил, что одно из окон повреждено, а из помещения пропал холодильник. Полицейские установили, что окно взломали. Сотрудники полиции опросили жителей соседних домов. Оказалось, что на улице они видели молодого мужчину с холодильником. Полицейские установили, что к краже причастен 38-летний житель Скопина. Ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Злоумышленника разыскали и задержали. У него дома обнаружили похищенный холодильник. Краденое изъяли.